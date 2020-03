Aktien Schweiz: Erholung auf breiter Front - Hoffnung auf Notenbanken

Die Schweizer Börse präsentiert sich am Montag auf breiter Front fester. Nach dem Ausverkauf der Vorwoche komme es zu einer technischen Gegenbewegung, sagen Händler. Ob diese nachhaltig ist, sei noch ungewiss. Dazu könnten auf jeden Fall Massnahmen der Notenbanken betragen, heisst es weiter. Am Freitagabend hatte US-Notenbankchef Jerome Powell in einer ausserplanmässigen Erklärung Unterstützung signalisiert und Erwartungen auf zinssenkungen geschürt, was dann auch der Wall Street zu einer teilweisen Erholung verholfen hatte. Die Bank von Japan hatte sich am Montag ähnlich wie das Fed geäussert und darauf dem Finanzsystem zusätzlich Liquidität zur Verfügung gestellt.