Aktien Schweiz: Erholung setzt sich fort - Novartis nach Zahlen gesucht

Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt am Mittwoch nach einer verhaltenen Eröffnung im Verlauf zunehmend an Fahrt und notiert am späten Vormittag auf breiter Front fester. Angeführt wird der Markt von Technologiewerten und dem Schwergewicht Novartis, das mit guten Ergebnissen aufgewartet hat. Die Sorgen der Anleger wegen der Ausbreitung des Corona-Virus und dessen Folgen hätten merklich nachgelassen. "Nach den Übertreibungen vom Montag ist wieder Vernunft eingekehrt", sagt ein Händler. Viele Anleger hätten die korrigierten Kurse als gute Einstiegschancen genützt, sagt Adrian Schneider, Chefstratege der Graubündner Kantonalbank.