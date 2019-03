Aktien Schweiz: Erholungsversuch von Eurokonjunkturdaten gestoppt

Darüber hinaus hält das Thema Brexit die Investoren auf Trab. Die EU gewährt den Briten den gewünschten Aufschub, allerdings lediglich um einige Wochen. An der Ausgangslage aus Sicht der Börsianer ändert sich damit nicht viel: Die Unsicherheit bleibt vorläufig gross. Der Kompromiss der EU sieht einen Aufschub des Brexits bis mindestens zum 12. April vor. Sollte das britische Unterhaus dem bereits ausgehandeltem Brexit-Abkommen nächste Woche zustimmen, soll der Austritt am 22. Mai geregelt über die Bühne gehen.

Bis um 10.45 Uhr verliert der Swiss Market Index (SMI) 0,37 Prozent auf 9'418,78 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,52 Prozent auf 1'445,86 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,30 Prozent auf 11'176,90 Punkte. Von den 30 SLI-Titeln notieren 23 tiefer.

Die schwachen Konjunkturdaten aus Europa haben also die Anleger erschreckt. Und ganz dem klassischen Schema entsprechend sind in der Folge die defensiven Werte gesucht, wogegen die konjunkturanfälligen gemieden werden.

Die stärksten Einbussen verzeichnen entsprechend ABB (-1,9%), Adecco (-1,5%) und Lonza (-1,4%) oder auch die Luxusgüteraktien Swatch (-1,1%) und Richemont (-0,8%). ABB werden von einer deutlichen Kursziel durch Baader Europe zusätzlich noch etwas handicapiert. Das bisherige Kursziel lag allerdings gleich um über 8 Franken über dem aktuellen Kursniveau. Die Empfehlung "Buy" wurde vom Institut denn auch bestätigt.

Schwächer präsentieren sich auch Credit Suisse (-1,1%). Die Bank hat am Morgen den Geschäftsbericht veröffentlicht, der ausser einer markanten Lohnerhöhung für den CEO und die Geschäftsleitung aber keine grossen Neuigkeiten enthalten hat.

Knapp im Plus halten sich dagegen wie erwähnt einige defensive Titel wie Swisscom (+0,1%), Roche (+0,2%) und Novartis (+0,2%). Der letztgenannte Pharmakonzern hat am Morgen die Pläne für die Abspaltung der Augenheilsparte Alcon konkretisiert. Demnach soll der Spin-Off am 09. April erfolgen. Wie bereits zuvor kommuniziert, sollen Novartis-Aktionäre für fünf Novartis-Aktien einen Alcon-Anteil erhalten. Die Ratingagentur Moody's hat Alcon in einer Ersteinstufung bereits ein Emittentenrating von "Baa2" mit stabilem Ausblick erteilt.

Und an der Spitze der SMI/SLI-Liste halten sich AMS (+1,3%), Logitech (+0,4%) und Temenos (+0,2%). Diese erhalten von einer guten Performance einiger Tech-Aktien am Vorabend in New York etwas Support.

Nach Zahlen den Jahreszahlen büssen die Aktien der Messebetreiberin MCH Group (-4,5%) klar an Wert ein. Die Gruppe will nach einem Millionenverlust die Dividende streichen. Und auch für das laufende Jahr sind die Aussichten trüb - auch unter Ausklammerung der Kosten für Restrukturierungen erwartet MCH weitere Verluste.

Noch stärker geht es für Schaffner (-6,1%) nach einer Gewinnwarnung nach unten. Dagegen klettern Interroll (+7,3%) nach einem starken Ergebnis markant in die Höhe.

Seine Börsenpläne konkretisiert hat das Orthopädieunternehmen Medacta. Dessen Aktien sollen nach Plan ab dem 4. April an der SIX gehandelt werden.

cf/tt

(AWP)