Aktien Schweiz Eröffnung: Anleger nehmen nach erster Erholung Gewinne mit

Daher nähmen Investoren erst einmal die Gewinne der jüngsten Erholung mit. Denn der Glaube an eine nachhaltige Erholung sei bei vielen Anlegern noch nicht vorhanden. Vielmehr blieben sie hin- und hergerissen zwischen den positiven Entwicklungen in Europa und der Unsicherheit, ob die Pandemie demnächst wirklich weltweit unter Kontrolle gebracht werden könne.

Der SMI verliert gegen 09.20 Uhr 1,10 Prozent auf 9'410,27 Punkte. Der SLI, in dem die 30 grössten Werte enthalten sind, fällt um 0,98 Prozent auf 1'371,81 Punkte und der breite SPI um 0,79 Prozent auf 11'509,25 Punkte. Im SLI stehen 22 Verlierern lediglich acht Gewinner gegenüber.

Besonders deutlich kommen Finanzwerte unter die Räder. Die Grossbanken UBS und CS fallen um 3,0 und 2,1 Prozent. Ihnen folgen die Versicherer Zurich (-2,0%) und Swiss Life (-1,8%).

Beim Telekomkonzern Swisscom stehen zwar Abgaben von 4,2 Prozent bzw. 22,80 Franken zu Buche. Allerdings werden die Aktien am Berichtstag ex Dividende (22,00 Franken) gehandelt.

Gegen den schwächeren Trend im Plus halten sich die Aktien von Clariant (+2,4%). Der Konzern hat für das deutsche Bundesland Bayern die Produktion von Desinfektionsmitteln aufgenommen und will in den Anlagen in Gendorf monatlich zwei Millionen Liter herstellen.

Noch grösser fallen allerdings die Kursbewegungen in den hinteren Reihen aus. Der Maschinenbauer Komax etwa sackt um 4,3 Prozent ab, nachdem die Dividende ersatzlos gestrichen wird.

hr/uh

(AWP)