Aktien Schweiz Eröffnung: Anleger ziehen sich zurück - Gedämpfte Zinshoffnung

Die Schweizer Börse startet mit Verlusten in den Mittwoch. Gedämpfte Zinshoffnungen und die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran verderben den Anlegern laut Händlern die Stimmung. Angesichts des nach wie vor hohen Kursniveaus komme es zu Gewinnmitnahmen. Vor dem Treffen der G20-Staaten am Wochenende, an dem die Präsidenten der USA und China über den Zollstreit reden wollen, verhielten sich die Anleger ohnehin sehr vorsichtig.