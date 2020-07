Aktien Schweiz Eröffnung: Auf dem Rückzug - Lonza im Fokus

Angesichts dieser Gemengelage und des als hoch beurteilten Kursniveaus an den Börsen schreiten die Anleger laut Händlern zu Gewinnmitnahmen. Dabei leiden wie in den USA vor allem Technologiewerte und Aktien die besonders gut gelaufen sind, stark unter Abgaben. "Es kann ja nicht schaden, auch einmal etwas Gewinn einzufahren. Vor allem vor dem Wochenende", sagt ein Börsianer. Da wisse man ja nie, was alles passieren könne.

Der SMI notiert um 09.20 Uhr um 1,55 Prozent tiefer auf 10'222,74 Punkten. Der SLI, in den die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 1,68 Prozent auf 1'551,37 und der breite SPI um 1,46 Prozent auf 12'682,98 Zähler. Sämtliche SLI-Werte sind schwächer.

Zum Wochenschluss setzt sich die Berichtsaison mit etwas gedrosseltem Tempo fort. Von den Blue Chips haben Lonza und Schindler über den jüngsten Geschäftsverlauf berichtet.

Dabei hat Lonza zwar einmal mehr "geliefert" und die Erwartungen übertroffen. Aber die Anleger nehmen trotzdem Gewinne mit. Der Titel, der im laufenden Jahr rund 60 Prozent zugelegt hat, büsst 2,3 Prozent ein. Der Pharmazulieferer hat trotz Corona-Krise im ersten Semester 2020 mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Zugpferd war einmal mehr die Pharmasparte. Das in der Sparte Lonza Specialty Ingredients (LSI) gebündelte Chemiegeschäft - die Wurzeln des Unternehmens sozusagen - wird zum Verkauf ausgeschrieben.

Auch Schindler (-2,6%), vorbörslich noch klar im Plus, werden deutlich zurückgebunden. Der Lift- und Fahrtreppenhersteller hat im zweiten Quartal weniger Umsatz und Gewinn verbucht und will nun mit einer Restrukturierung und Kostenmassnahmen auf die tiefere Nachfrage reagieren. Unter anderem sollen in den nächsten zwei Jahren rund 2'000 Stellen gestrichen werden.

Starke Verluste verbuchen Logitech (-4,5%). Der Hersteller von Computerzubehör zählt mit einem Kursplus von 40 Prozent im 2020 ebenfalls zu den besten Schweizer Werten. Im Sog der in den USA schwachen Technologiewerte verlieren Temenos 5,3 Prozent und AMS 3,7 Prozent.

Am wenigsten schlecht schlagen sich die Aktien von Swisscom (-0,4%) sowie der Banken UBS (-0,7%) und CS (-0,8%) sowie der Versicherer Zurich (-0,8%).

Höhere Kurse verbuchen dagegen am breiten Markt Sulzer (+1,3%). Der Anlagenbauer will nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang Kosten sparen und Stellen abbauen.

