Aktien Schweiz Eröffnung: Auf Erholungskurs

Die Schweizer Börse startet mit Gewinnen in die neue Woche. Die Erholung, die sich an der Wall Street am späten Freitagabend noch angebahnt hatte, setze sich fort, heisst es am Markt. Ob die Gewinne noch ausgebaut werden könnten, hänge einmal mehr davon ab, ob die Käufe anhalten. Allzu stark dürften sie aber nicht ausfallen, sagt ein Händler. Dafür fehlten die Impulse. Vor allem am Nachmittag dürften diese vermisst werden, weil die US-Börsen wegen des Feiertags Labor Day geschlossen bleiben.