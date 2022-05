Aktien Schweiz Eröffnung: Auf Erholungskurs

Die Schweizer Börse tendiert am Dienstag im frühen Handel etwas fester. Händler sprechen von einer überfälligen leichten technischen Erholung. Nach den starken Verlusten der vergangenen Wochen sei eigentlich eine Gegenbewegung schon lange angezeigt gewesen, heisst es am Markt. Konjunktursorgen, Zinsängste, Ukraine-Krieg und die rigorosen Coronamassnahmen Chinas müssten nun genügend eingepreist sein, meint ein Händler. Ob es zu dem am Markt kolportierten möglichen "Turnaround Tuesday" komme, werde sich jedoch zeigen. "Dafür braucht es mutige Anleger, die Anschlusskäufe tätigen", sagt ein Händler.