Aktien Schweiz Eröffnung: Auf Konsolidierungskurs

Der Schweizer Aktienmarkt hat im Frühhandel am Dienstag wenig verändert tendiert. "Wir konsolidieren auf hohem Niveau", sagt ein Händler. Für weitere Kursanstiege fehlten derzeit die Impulse. Zudem gebe es keine Vorgaben von der Wall Street, weil am Montag wegen eines Feiertages in den USA nicht gehandelt wurde. Bis zur Handelseröffnung an den US-Börsen könnte das Geschäft daher eher ruhig verlaufen.