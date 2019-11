Aktien Schweiz Eröffnung: Aufwärtstendenz bleibt intakt

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag freundlich in die Sitzung gestartet, allerdings liegt der SMI in der Startphase nur minim über dem Schlussstand vom Freitag. Insgesamt zeigen sich die Kurse wenig verändert. Mangels anderer Impulse bleibt der Fokus der Investoren auf die Entwicklungen der Diskussionen zwischen den USA und China gerichtet, und hier überwiegt momentan wieder die Zuversicht. Positive Zeichen seitens der USA haben die Aktienmärkte bereits vor dem Wochenende gestützt. Und am Wochenende haben die Verhandlungsführer in den Zollgesprächen laut einem Pressebericht miteinander telefoniert.