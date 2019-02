Aktien Schweiz Eröffnung: Aufwärtstrend bleibt intakt

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch erneut zu. Es ist nach der verhaltenen Entwicklung der Vorwoche nun schon bereits der dritte Tag in Folge mit steigenden Kursen. Für ein neues Jahreshoch reicht es dem SMI aber noch nicht ganz, da vor allem die Schwergewichte bremsen. Dennoch scheint zumindest für den Moment die Risikofreude der Investoren wieder zurückgekehrt. So sind auch die Vorgaben aus den USA und aus Asien durchwegs positiv. Gestützt wird das weltweite Börsensentiment von den Hoffnungen auf einen baldigen Durchbruch im Handelskonflikt zwischen den USA und China.