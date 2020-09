Aktien Schweiz Eröffnung: Aufwärtstrend hält an - Banken gesucht

Die Schweizer Börse knüpft am Donnerstag im frühen Geschäft an den Aufwärtstrend vom Vortag an und legt auf breiter Front zu. Händler erklären dies unter anderem mit dem Rekordlauf an den US-Börsen. Am Vortag hatten die US-Börsenindizes S&P 500 und die Tech-Indizes neue Rekorde erzielt und der Dow Jones war über 29'000 Punkte gestiegen. Zudem wird der Risikoappetit der Anleger von erfreulichen Konjunkturzahlen genährt. So wuchs Chinas Dienstleistungssektor im vierten Monat hintereinander.