Aktien Schweiz Eröffnung: Aufwärtstrend hält an - Richemont mit Kurssprung

Der Schweizer Aktienmarkt setzt zum Wochenschluss die Aufwärtstendenz der vergangenen Tage fort. Getragen wird der positive Trend vom Luxusgüterkonzern Richemont, der mit seinem Halbjahresabschluss die Analystenerwartungen klar übertroffen und die Marktteilnehmer überrascht hat. Dies dürfte das positive Momentum noch verstärken, heisst es am Markt. Der Leitindex, der in der zu Ende gehenden Woche täglich zugelegt hat, nähert sich nun wieder seinem Rekordhoch vom August bei 12'573 Punkten und steuert zugleich auf die sechste Woche in Folge mit einem Gewinn zu.