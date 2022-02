Aktien Schweiz Eröffnung: Aufwärtstrend hält an - UBS nach Zahlen sehr stark

Trotz einer zuletzt über den Erwartungen liegenden Teuerung in Deutschland scheint die Stimmung unter den Investoren eher wieder etwas positiver zu sein als zu Jahresbeginn. Die Credit Suisse etwa hält gemäss einem Tageskommentar an ihrer taktisch neutralen Haltung gegenüber Aktien fest. Sie geht allerdings davon aus, dass die Volatilität erhöht bleiben dürfte. Mittelfristig hätten aber Aktien weiterhin Aufwärtspotential, auch wenn die Gewinne geringer ausfallen dürften als über die vergangenen knapp zwei Jahre, heisst es im Investment Daily der Bank.

Der SMI steigt bis um 09.15 Uhr um 1,25 Prozent auf 12'379,93 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, gewinnt 1,39 Prozent auf 1979,56 Punkte und der umfassende SPI 1,16 Prozent auf 15'693,48 Punkte. Innerhalb des SLI gibt es aktuell 27 Gewinner und 3 Verlierer.

UBS legen am Berichtstag um weitere 5,7 Prozent markant zu. Die Aktien waren bereits zu Jahresbeginn entgegen dem schwachen Gesamttrend gesucht und gehörten bereits ohne die heutigen Avancen zu den wenigen Titeln mit einer positiven Bilanz im Vergleich zu Ende 2021. Die grösste Schweizer Bank hat im vierten Quartal allen saisonalen Widrigkeiten zum Trotz mit den Gewinnzahlen die Schätzungen ziemlich deutlich übertroffen.

CS ziehen im Sog von UBS um 1,7 Prozent an.

Holcim (+2,5%) werden von guten Zahlen des Konkurrenten Heidelbergcement gestützt und Temenos (+2,2%) von einem Auftrag aus Tschechien. Beide Titel gehören zusammen mit Partners Group (+2,6%) und UBS zum Spitzenquartett.

Leichte Verluste verzeichnen derzeit einzig Swisscom, Vifor Pharma und Logitech.

Im breiten Markt stehen SIC Combibloc mit einem Plus der Aktien von 1,1 Prozent im Anschluss an eine Grossübernahme in den USA im Fokus. Der Verpackungsmaschinen-Hersteller kauft die Scholle IPN mit einem Bruttounternehmenswert von 1,36 Milliarden Euro. Ausserdem hat SIG erste Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr publiziert.

Massiv gesucht sind Leonteq (+5,7%) nach einer Aufstufung durch die Zürcher Kantonalbank.

