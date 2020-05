Aktien Schweiz Eröffnung: Aufwärtstrend setzt sich fort

Die Schweizer Börse präsentiert sich am Montag freundlich. Der Aufwärtstrend der Vorwoche halte an, heisst es am Markt. Die Aussicht auf eine allmähliche Normalisierung nach dem Pandemie-bedingten Lockdown sorge für eine gute Stimmung. Ab heute werden viele Corona-Massnahmen in zahlreichen Ländern gelockert. Geschäfte, Restaurants, Museen und Bibliotheken sind ab heute in der Schweiz wieder offen. Die Kinder gehen wieder in die Schule, und der öffentliche Verkehr läuft mit Normalfahrplan. Die völlige Normalität ist allerdings noch weit entfernt.