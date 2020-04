Aktien Schweiz Eröffnung: Aussicht auf schrittweise Normalisierung stützt

In dieser verkürzten Handelswoche prasselt eine Flut an Unternehmenszahlen auf die Investoren ein. Hierzulande haben Kühne+Nagel am Morgen den Anfang gemacht. Darüber hinaus stehen in dieser Woche die drei Notenbanken in Japan, den USA und Europa im Fokus. Die Bank of Japan hat am Montagmorgen den ersten Schritt gemacht und weitere Konjunkturmassnahmen angekündigt. Dies stärke die Hoffnung, dass auch die EZB an diesem Donnerstag womöglich ihr Paket noch vergrössere, während man vom Fed zumindest eine Zusage erwartet, die Wirtschaft weiter stützen zu wollen.

Der SMI steigt gegen 9.20 Uhr um 1,53 Prozent auf 9'773,00 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, gewinnt 1,83 Prozent hinzu auf 1'406,86 und der breit gefasste SPI 1,90 Prozent auf 12'131,67 Stellen. Bis auf Nestlé weisen alle 30 SLI-Titel positive Vorzeichen auf.

Allerdings täuscht der Eindruck beim Nahrungsmittelkonzern. Denn aktuell werden die Titel 1,3 Prozent oder 1,36 Franken niedriger gehandelt. Die Aktien werden an diesem Tag aber mit einem Dividendenabschlag von 2,70 Franken gehandelt.

Derweil gehören Finanztitel durch die Bank zu den begehrtesten Werten. Angeführt von der CS mit +4,1 Prozent, folgen UBS, Julius Bär, Swiss Life, Zurich und Swiss Re mit Aufschlägen zwischen 4,0 und 2,3 Prozent. Händler verweisen auf die Deutsche Bank, die im ersten Quartal besser abgeschnitten hat als erwartet und damit für ein insgesamt gutes Branchenbild sorgt. So hat die Bank überraschend einen Gewinn ausgewiesen - erwartet worden war dagegen ein Verlust.

Kühne+Nagel (unverändert) hinken dagegen dem Markt hinterher. Der Logistikkonzern blickt wegen der Coronakrise auf ein schwieriges erstes Quartal zurück. Der Rohertrag und vor allem auch der Gewinn sind klar zurück gegangen. Die Erwartungen der Analysten hat der Konzern zumindest erfüllt. Bei BaaderHelvea geht der zuständige Analyst davon aus, dass aber das zweite Quartal noch deutlich schlimmer ausfallen dürfte.

In den hinteren Reihen stechen Santhera (+18%) ins Auge, nachdem das Unternehmen eine geplante Studie zur Corona-Behandlung angekündigt hat.

