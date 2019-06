Aktien Schweiz Eröffnung: Bröckeln leicht ab - Vorsicht vor Notenbank-Treffen

In den USA beginnt die zweitägige Zinssitzung der amerikanischen Notenbank Fed. Resultate werden für Mittwochabend erwartet. Wegen der schwächeren Weltkonjunktur und politischer Risiken wird an den Finanzmärkten auf mehrere Zinssenkungen in diesem Jahr spekuliert. Zudem eröffnet EZB-Präsident Mario Draghi am Morgen mit einer Rede im portugiesischen Sintra eine EZB-Konferenz. Am Donnerstag veröffentlichen ausserdem die Bank von Japan und die Bank von England ihre Zinsentscheidungen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.15 Uhr 0,17 Prozent tiefer bei 9'835,01 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt 0,36 Prozent auf 1'497,53 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,12 Prozent auf 11'884,63 Punkte. Von den 30 wichtigsten Aktien verbuchen 21 höhere und 9 tiefere Kurse.

Deutlich unter Druck stehen die Aktien von AMS (-4,1%). Die Halbleiterbranche spürt zunehmend die Folgen des Handelskriegs der USA mit China. Der deutsche Hersteller von Wafern für Halbleiterunternehmen Siltronic hat zum zweiten Mal den Ausblick gesenkt. Die weltweiten Unsicherheiten und die Exportbeschränkungen der US-Regierung gegenüber chinesischen Technologiekonzernen lasteten auf der Nachfrage in der Branche, hatte Siltronic am Montagabend mitgeteilt. "Dem kann sich AMS nicht entziehen", sagt ein Händler. Im Sog von AMS verlieren auch Logitech (-1,4%) und U-blox (-2,1%) Terrain.

Dahinter folgen zyklische Titel wie LafargeHoclim (-1,5%) und Clariant (-0,8%) und die Banken Credit Suisse (-1,4%), Julius Bär (-1,4%) und UBS (-1,3%).

Einbussen verzeichnet auch der Uhrenhersteller Swatch (-1,1%), bei dem Händler auf die Demonstrationen in Hongkong verweisen.

Bei den Gewinnern stehen Sonova (+0,4%) an der Spitze. Die Aktie des Hörgeräteherstellers holt Verluste vom Vortag auf. Der Titel wurde am Montag ex-Dividende gehandelt.

Zu den Gewinnern zählen zudem die dividendenstarken Versicherer Swiss Re (+0,2%) und Zurich (+0,1%) sowie die als defensiv eingestuften Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche (alle +0,1%). Japan hat zudem die personalisierte Medizin Rozlytrek von Roche als erstes Land zugelassen.

Die Aktien von Wisekey schnellen um 13 Prozent in die Höhe auf 2,485 Franken. Das Cybersicherheits-Unternehmen will eigene Aktien im Umfang bis maximal 10 Prozent des Aktienkapitals zurückkaufen.

