Aktien Schweiz Eröffnung: Corona-News und fehlende Inspirationen belasten SMI

Dem Schweizer Aktienmarkt mangelt es laut Händlern derzeit an Inspirationen. In diesem Umfeld nähmen Investoren nach dem starken Lauf seit Ende Oktober daher lieber erst einmal einige ihrer jüngsten Gewinne mit. Die Vorgaben aus Übersee sorgten ebenfalls für einen verhaltenen Start. An der Wall Street war es im späten Handel zu einem Satz nach unten gekommen, und auch in Asien tendierten die Märkte am Donnerstagmorgen schwächer.