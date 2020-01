Aktien Schweiz Eröffnung: Dank Entspannungshoffnung im Golf-Konflikt fester

Die Angst vor einem Krieg am Persischen Golf sei erst einmal vom Tisch, schlussfolgert IG Market. Beide Parteien hätten kein Interesse an einer weiteren Eskalation. "Die Anleger schalten wieder in den Risk-on-Modus", sagt auch ein Händler. Nun dürften sich die Anleger wieder stärker ökonomischen Faktoren wie den Makrodaten oder Firmenergebnissen zuwenden, heisst es weiter.

Der SMI steigt bis um 09.20 Uhr um 0,78 Prozent auf 10'735,43 Punkte und rückt damit in die Nähe des bisherigen Rekordhochs vor. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte beinhaltet, gewinnt 0,71 Prozent auf 1'655,09 Punkte und der breite SPI 0,68 Prozent auf 12'967,42 Zähler. 29 der 30 SLI Titel ziehen an. Einzig Sika verlieren.

Die Aktien von Sika büssen konkret 2,1 Prozent ein. Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller ist 2019 dank Akquisitionen zwar stark gewachsen, hat aber die Analystenerwartungen leicht verfehlt. Die Aktie sei auf Rekordhoch, da erwiesen sich die Verlangsamung des organischen Wachstums und das Fehlen einer Prognose für 2020 als negativ für den Aktienkurs, heisst es bei der UBS. Kepler Cheuvreux sprach von der "grössten Enttäuschung seit Jahren".

Auf der anderen Seite setzen die Aktien von AMS (+3,6%) den Aufwärtstrend fort. Am Mittwoch war der Kurs schon um 2,3 Prozent gestiegen.

Die Aktien von Julius Bär gewinnen 0,1 Prozent. Der Markt lasse sich von der Meldung, wonach sich der Vermögensverwalter mit einer Millionen-Klage einer litauischen Gesellschaft konfrontiert sieht, kaum aus der Ruhe bringen, sagt ein Händler. Die Bank weist die Forderung denn auch "nach wie vor entschieden zurück", wie sie am Donnerstag mitteilte.

Am breiten Markt steigen Newron um 5,5 Prozent. Die Biotechnologiefirma hat eine neue klinische Studie mit Schizophrenie-Kandidaten Evenamide gestartet. In ihrem Sog ziehen auch die Branchennachbarn Addex (+5,6%), Obseva (+4,3) und Idorsia (+2,3%) kräftig an.

pre/rw

(AWP)