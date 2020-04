Aktien Schweiz Eröffnung: Defensive Werte fangen SMI nach unten auf

Frische Impulse werden am frühen Nachmittag erwartet, wenn in den USA die Detailhandelsumsätze im März und ein konjunktureller Frühindikator für die vom Coronavirus so schwer betroffene Region New York im April veröffentlicht werden. Am Abend legt zudem die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht, das "Beige Book", vor. Zudem publizieren die Banken Citigroup, Goldman Sachs und die Bank of America ihre Quartalsergebnisse.

Der SMI notiert um 09.23 Uhr um 0,29 Prozent tiefer auf 9'510,95 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, sinkt um 0,70 Prozent auf 1'388,94 Zähler. Der breit gefasste SPI gewinnt dagegen 0,13 Prozent auf 11'703,54 Zähler. 6 Gewinnern im SLI stehen 24 Verlierer gegenüber.

Festere Kurse verbuchen bei den Blue Chips die defensiven Pharmatitel Roche (+1,0%) und Novartis (+0,4%) sowie der Lebensmittelmulti Nestlé (+0,6%) und Swisscom (+0,3%).

Dagegen kommt es bei Ams (-3,2%) nach den Kursanstiegen der vergangenen Sitzungen zu Gewinnmitnahmen. Und Temenos verlieren 2,5 Prozent. Einige Analysten haben ihre Schätzungen nach dem Quartalsbericht gesenkt.

Bei den Banken fallen Credit Suisse (-2,0%) auf, aber auch UBS (-1,2%) und Julius Bär (-0,8%) geben nach. Händler verwiesen auf die enttäuschenden Ergebnisse der US-Konkurrenten vom Vortag. Kaufempfehlungen von SocGen für UBS und Bär könnten auch nicht wirklich helfen, sagt ein Händler.

Unter Druck stehen aber auch Versicherer wie Swiss Re (-2,3%) und Swiss Life (-2,0%). Den Aktien der Zykliker LafargeHolcim (-2,0%), von Adecco (-1,6%) und ABB (-1,6%) machen Konjunktursorgen zu schaffen.

Im breiten Markt büssen Dufry wieder 9 Prozent ein, dies nach 7 Prozent am Vortag. Der Reisedetailhändler hat seine Generalversammlung verschoben. Flughafen Zürich notieren derweil nach schwachen Passagierzahlen 2,2 Prozent tiefer. Und MCH büssen weitere 3,8 Prozent ein nach den News zur Baselworld.

