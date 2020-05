Aktien Schweiz Eröffnung: Defensive Werte verhelfen SMI ins Plus

Die Angst vor einer zweiten Welle des Coronavirus könnte die Freude über die Lockerungen bei den Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie wieder etwas dämpfen. An den Börsen in Fernost herrschte ebenfalls Vorsicht bei den Marktteilnehmern, nachdem in der zentralchinesischen Stadt Wuhan am Montag fünf neue Fälle mit dem Coronavirus gemeldet worden waren.

Der SMI notiert um 09.25 Uhr um 0,49 Prozent höher mit 9'736,92 Punkten. Der SLI, in dem die wichtigsten 30 Aktien enthalten sind, steigt 0,34 Prozent auf 1'418,28 und der umfassende SPI um 047 Prozent auf 12,136,10 Zähler. Etwa eine Hälfte der SLI-Titel legt zu und die andere gibt nach.

An der Spitze stehen Logitech (+4,5%). Der Hersteller von Computerzubehör profitierte im Schlussquartal 2019/20 von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und übertraf die Erwartungen der Analysten klar.

Stützend sind aber vor allem die defensiven Pharmaschwergewichte Roche (+1,3%) und Novartis (+0,9%) sowie Vifor Pharma (+1,2%).

Auf der anderen Seite verlieren Swiss Life (-0,7%) an Wert. Der Lebensversicherer hat im ersten Quartal an Geschäftsvolumen verloren. Das war erwartet worden, denn Swiss Life hatte im Vorjahr nach dem Rückzug des Konkurrenten Axa aus der Vollversicherung viele Kunden dazugewonnen und nun hat sich die Lage normalisiert.

Auch Zykliker wie AMS, Adecco und LafargeHolcim stehen auf den Verkaufslisten.

Am breiten Markt verlieren Dufry (-5,7%) an Wert. Der Reisedetailhändler hat die Auswirkungen der Coronakrise im März und April heftig zu spüren bekommen. Mit dem weitgehenden Stillstand des internationalen Flugverkehrs fielen im April 94 Prozent des Umsatzes weg.

(AWP)