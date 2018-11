Aktien Schweiz Eröffnung: Deutliche Gewinne nach Aussagen zur US-Geldpolitik

Die Stimmung nicht vermiesen lassen sich die Anleger in der Schweiz vom jähen Wachstumsunterbruch der Wirtschaft: Das Bruttoinlandprodukt ist im dritten Quartal überraschend um 0,2 Prozent geschrumpft. Für Europa werden im Tagesverlauf neue Konjunkturdaten erwartet, die USA ziehen am Nachmittag nach.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht gegen 09.15 Uhr um 0,72 Prozent an auf 8'958,83 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,91 Prozent auf 1'390,11 Zähler und der breiten Swiss Performance Index (SPI) 0,75 Prozent auf 10'492,12 Stellen. Alle Blue Chips liegen im Plus.

Insbesondere Techwerte sind gefragt. Am steilsten nach oben geht es für den Chiphersteller AMS mit einem Plus von 6,5 Prozent, gefolgt vom Bankensoftwarehersteller Temenos (+4,0%) und Logitech (2,5%). Alle drei hatten in den letzten Monaten deutlich an Boden verloren.

Swiss Life (+1,5%) punkten derweil anlässlich eines Investorentages mit neuen Zielen, einer höheren Ausschüttungsquote und einem Aktienrückkauf.

Die Adecco-Aktien (+1,4%) profitieren von einer Hochstufung durch Goldman Sachs. Die US-Grossbank empfiehlt die Titel neu zum Kauf, zuvor lautete das Rating auf "neutral". Bei Sonova (+0,5%) hat Vontobel das Kursziel auf 150 von 173 Franken zurückgenommen.

Kaum vom Fleck kommen dagegen die Roche-Genussscheine (+0,04%), die sich am Ende des SMI/SLI-Tableaus positionieren. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das erste Biosimilar für das Krebsmittel zugelassen. Roche hatte seine Investoren allerdings bereits darauf vorbereitet, dass nach Europa auch die USA erste Biosimilars für Rituxan zulassen dürften. Novartis legen dagegen 0,9 Prozent zu. Der Pharmakonzern hat die EU-Zulassung für sein MS-Mittel Gilenya für die Behandlung von Jugendlichen erhalten.

Im breiten Markt fallen die Zur-Rose- und Kuros-Papiere mit einem Abschlag von je über 8,5 Prozent auf. Zur Rose hat die Bezugsrechteemission dank einem öffentlichen Angebot abgeschlossen und den Bezugspreis für neue Aktien auf 93 Franken festgelegt. Kuros lässt seine Aktionäre am heutigen Donnerstag über die geplante Kapitalerhöhung abstimmen.

