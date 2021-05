Aktien Schweiz Eröffnung: Erholung auf breiter Front

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Donnerstag zu einer Erholung an. Händler verwiesen auf die Entwicklung an der Wall Street, wo die Kurse nach einem schwachen Start die Verluste zum Schluss noch deutlich eingrenzen konnten. Die tieferen Kurse könnten daher wieder als Einstiegsgelegenheit genützt werden, heisst es am Markt.