Aktien Schweiz Eröffnung: Erholung geht weiter - Novartis als Klotz am Bein

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch im frühen Handel zu und erholt sich damit weiter vom Taucher vom Montag. Der SMI bleibt aber unter der Schwelle von 10'400 Punkten, weil ihn das Schwergewicht Novartis ausbremst. Händler begründen die insgesamt relativ gute Stimmung mit positiven Vorgaben aus den USA. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial hatte am Vorabend nach einem verhaltenen Start in der zweiten Handelshälfte zugelegt und somit klar über dem Stand bei Börsenschluss in Europa geschlossen.