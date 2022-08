Aktien Schweiz Eröffnung: Erholung hält vor Rede von Fedchef Powell an

Die Schweizer Börse tendiert am Freitag im frühen Geschäft freundlich und setzt damit die Erholung fort. Vor der am Nachmittag mit Spannung erwarteten Rede von Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank Fed, dürften sich die Anleger wohl zurückhalten und das Geschäft daher eher in ruhigen Bahnen verlaufen, heisst es am Markt. Vom Auftritt Powells an der Notenbankkonferenz im amerikanischen Jackson Hole werden neue Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA erwartet.