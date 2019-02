Aktien Schweiz Eröffnung: Erholung setzt sich fort

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag im frühen Geschäft etwas fester. Damit setzt sich die am Montag eingeleitete Erholung nach den drei Verlusttagen zum Schluss der Vorwoche fort. Bis zum Jahreshoch des SMI bei knapp 9'170 der Vorwoche fehlen derzeit noch rund 70 Punkte. Die Vorgaben aus den USA waren neutral, in Japan dagegen zogen die Kurse am Berichtstag klar an. Verbunden ist dies mit Hoffnungen auf Fortschritte im sino-amerikanischen Handelsstreit. Denn seit Montag sind Vertreter der USA in China, um den Besuch einer hochrangigen US-Delegation gegen Ende der Woche vorzubereiten. Die Einschätzungen, ob es tatsächlich zu einer Einigung kommt, gehen in Marktkreisen allerdings auseinander.