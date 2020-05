Aktien Schweiz Eröffnung: Erholung setzt sich fort

Nach sehr schwachen Zahlen aus der deutschen Industrieproduktion und dem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Schweiz blickten die Marktteilnehmer nun gespannt der Veröffentlichung der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe am Nachmittag entgegen. Am Vortag hatte die Arbeitsagentur ADP über den Abbau von mehr als 20 Millionen Arbeitsplätzen im April berichtet.

Der SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,52 Prozent höher auf 9'621,48 Punkten. Der SLI, in dem die wichtigsten 30 Werte enthalten sind, steigt 0,68 Prozent auf 1401,08 und der breite SPI um 0,43 Prozent auf 11'968,01 Punkte. 25 der 30 SLI-Titel legen zu, und 5 geben nach.

Den stärksten Anstieg verbuchen Ams (+6,6%). Händler verweisen auf den Zwischenbericht von Osram, der weitere Deckungskäufe ausgelöst habe. Der Lichtkonzern hat zwar erneut einen Verlust von 39,3 Millionen Euro eingefahren, konnte aber den Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 56,7 Prozent eindämmen. Osram steht kurz vor der Übernahme durch AMS.

Gefragt sind ausserdem Alcon (+3,9%), Sonova (+1,1%) und Vifor (+1,3%). Bei Alcon sollen Käufe von Mitgliedern der Geschäftsleitung helfen, heisst es am Markt.

Schwächer sind die Aktien von Julius Bär (-0,6%).

Die Aktien der Credit Suisse, die am Berichtstag ex-Dividende gehandelt werden, verlieren 0,5 Prozent bzw. rund 4 Rappen. Die Bank äussert sich in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht vorsichtig wegen der Corona-Pandemie. Die Auswirkungen auf das eigene Geschäft seien weiter mit hohen Unsicherheiten behaftet.

Leichter sind Roche (-0,3%). Händler sprechen von einer Konsolidierung der jüngsten Gewinne, der bald weitere Anstiege folgen dürften. Der Pharmakonzern will nämlich an der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (Asco), die vom 29 bis 31. Mai virtuell stattfindet, neue Daten zu 19 Krebs-Medikamenten präsentieren.

pre/kw

(AWP)