Aktien Schweiz Eröffnung: Erholungskurs auf breiter Basis

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im Frühhandel auf breiter Front fester. Positive Vorgaben aus den USA und aus Asien stimmen die Anleger zuversichtlich. Allerdings blieben die Märkte aufgrund der Unsicherheitsfaktoren Ukraine-Krieg, Inflation, Rezessionsgefahren und Corona-Lockdowns in China verletzlich und damit auch volatil, heisst es im Handel. Impulse für die weitere Entwicklung werden am Nachmittag von Konjunkturzahlen aus den USA erwartet.