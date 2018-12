Aktien Schweiz Eröffnung: Erholungskurs bei positiven Vorgaben

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag im frühen Handel zu einer moderaten Erholung angesetzt, nachdem der Leitindex SMI kurz vor Weihnachten im Handelsverlauf noch ein Jahrestief markiert hatte. Am Mittwoch hatte bereits die US-Börse nach heftigen Schwankungen stark zugelegt. Auch der japanische Aktienmarkt hat sich dem Aufwärtstrend in der Nacht auf Donnerstag angeschlossen.