Aktien Schweiz Eröffnung: Erholungskurs nach positiven Vorgaben

In Zeiten solch hoher Volatilität sei jedoch alles möglich, hiess es dazu aus Handelskreisen. Im Moment könne man überhaupt nur einige wenige Stunden voraus schauen. Derweil verlagert sich der Fokus in den USA erneut hin zur politischen Bühne. So wurde in der Nacht auf Freitag bekannt, dass sich der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den Vereinigten Staaten wohl bis ins neue Jahr hinziehen wird. Einen nachhaltigen Einfluss auf die Konjunktur oder die Märkte dürfte dies aber nicht haben, sagte ein Marktbeobachter.

Der Swiss Market Index (SMI) liegt gegen 9.10 Uhr 1,18 Prozent im Plus bei 8'292,54 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt 1,21 Prozent auf 1'275,16 Stellen und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,04 Prozent auf 9'675,91 Zähler. Von den 30 grössten Titeln liegen alle im Plus.

Die klarsten Gewinne im SMI/SLI entfallen auf die im Jahresverlauf stark gebeutelten Bankenwerte, allen voran UBS (+2,0%), gefolgt von Julius Bär (+1,8%) und CS (+1,5%).

Auch die stark volatilen Technologiewerte Temenos (+1,5%) und AMS (+1,2%) sowie die Papiere von Logitech (+2,0%) stehen auf den Einkaufszetteln. Weitere typische Zykliker wie etwa LafargeHolcim (+1,7%), Schindler oder ABB (je +1,5%) legen ebenfalls klar zu.

Ungefähr mit dem Markt tendieren derzeit die defensiven Schwergewichte. So liegen die Pharmawerte Roche (+1,2%) und Novartis (+1,1%) im grünen Bereich. Auch für die Aktien des Nahrungsmittelriesen Nestlé (+0,9%) beginnt der letzte Handelstag des Jahres freundlich.

Etwas schwächer als der Gesamtmarkt tendieren unter den Blue Chips hingegen Sonova (+0,1%), Swisscom oder Dufry (je +0,5%).

Im breiten Markt legen die Valoren des Versicherers Bâloise (+1,0%) zu. Am Morgen gab es hier die Nachricht, dass die Bâloise sich mit 20 Prozent am auf Gesundheitsimmobilien spezialisierten Unternehmen Infracore beteiligen wird. 80 Prozent der Anteile verbleiben bei der Hotel- und Klinikgruppe Aevis Victoria (Aktie noch ungehandelt).

kw/tt

(AWP)