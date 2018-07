Aktien Schweiz Eröffnung: Erholungstendenz wird fortgesetzt

Gleichzeitig warnen Marktteilnehmer aber vor Sorglosigkeit. Die Stimmung sei derzeit fragil und könne jederzeit umschwingen. Dies treffe um so mehr auf nachrichtenarme Phasen wie die aktuelle zu. Denn bevor es in der zweiten Wochenhälfte mit der Berichtssaison losgeht, bietet der Kalender zunächst keine wirklichen Fixpunkte. Hierzulande sorgt das Rohstoffunternehmen Blackstone Resources mit seinem Debut an der SIX Swiss Exchange an diesem Morgen für etwas Abwechslung.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 9.16 Uhr 0,34 Prozent hinzu auf 8'727,08 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,43 Prozent auf 1'438,33 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,38 Prozent auf 10'456,48 Zähler.

Investoren greifen im frühen Handel vor allem bei Swatch (+1,3%) und Richemont (+0,9%) zu, nachdem beide Titel in der Vorwoche zum Teil deutliche Abgaben verzeichnet hatten.

Aufwärts geht es auch für die Papiere des Reisedetailhändlers Dufry, die mit 1,8 Prozent Plus der stärkste Blue Chip sind.

Als Hemmschuhe erweisen sich dagegen die beiden Schwergewichte Novartis und Nestlé (beide +0,1%) die dem Markt hinterherhinken. Roche (+0,3%) setzen ihre freundliche Tendenz der Vorwoche fort.

Positiv entwickeln sich auch die beiden Grossbanken UBS (+0,2%) und Credit Suisse (+0,7%) nach verschiedenen Analystenkommentaren.

Der Neuzugang Blackstone Resources ist mit einem ersten Kurs von 13,50 Franken in den Handel gestartet und damit auf Höhe des Referenzpreises.

hr/kw

(AWP)