Aktien Schweiz Eröffnung: Erholungsversuch setzt sich vorerst fort

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Mittwoch mit festeren Kursen in die Sitzung. Nach dem freundlichen Start in die verkürzte Auffahrtswoche setzt sich damit zumindest in der Eröffnungsphase der Erholungsversuch des SMI fort. Eine gewisse Unterstützung kommt von den US-Aktien, welche am Dienstag zwar mehrheitlich tiefer, aber klar über ihren Tiefstständen geschlossen hatten, wie es in Marktkreisen heisst.