Aktien Schweiz Eröffnung: Erholungsversuch zum Wochenstart

Darüber hinaus verschärfe sich die Nachrichtenlage um das ausbleibende Wachstum in China. Die lauteste Musik spielt am Berichtstag am Devisenmarkt, wo der US-Dollar deutliche Gewinne verzeichnet. Die Agenda ist ansonsten eher dünn; erst im weiteren Wochenverlauf werden möglicherweise richtungsweisende Konjunkturdaten publiziert.

Der Swiss Market Index (SMI) steigt bis 09.12 Uhr um 0,18 Prozent auf 9'090,59 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,29 Prozent auf 1'424,05 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,14 Prozent auf 10'682,49 Zähler.

Auf Erholungskurs eingeschwenkt haben die Luxusgüterwerte von Swatch (+0,8%) und Richemont (+0,2%). Beide Papiere waren am Freitag deutlich eingebrochen, nachdem Richemont eher enttäuschende Halbjahreszahlen publiziert hatte. Die grössten Gewinne verzeichnen Geberit (+1,2%), während AMS (-0,9%) unter weiteren Abgaben bei den US-Technologieaktien leiden.

Nestlé (-0,2%) waren in der Wochenendpresse ein Thema. Der Nahrungsmittelriesen sehe weitere Devestitionen vor. Auf der Liste der Verkaufskandidaten unter anderem die Senf- und Mayonnaise-Marke Thomy.

Berenberg hat sich in seiner Sektorstudie der Logistik angenommen und in diesem Zusammenhang Kühne+Nagel (-0,2%) auf "sell" sowie Panalpina (unverändert) und Ceva Logistics (+0,2%) auf "hold" gesenkt. Letztere wird am morgigen Dienstag Drittquartalszahlen zeigen.

Flughafen Zürich büssen deutliche 6,5 Prozent ein. Ein neuer Vorschlag für die Gebührenordnung durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt würde einen empfindlichen Rückgang bei den Gebühren aus dem Fluggeschäft bewirken.

ra/kw

(AWP)