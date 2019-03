Aktien Schweiz Eröffnung: Erneut freundlich - Erholung nach Verlustserie

Von Händlerseite heisst es, die Unsicherheit der Investoren sei nach wie vor hoch. So hatte die Inversion der US-Zinskurve zusammen mit eher verhaltenen Konjunkturdaten die Wachstumsängste der Anleger zuletzt wieder befeuert. Zwar haben sich die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen etwas von ihrem 15-Monatstief erholt, die Rendite am kurzen Ende ist aber weiterhin höher. Eine Inversion der Zinskurve wird als Vorbote einer möglichen US-Rezession gesehen. Allerdings - und das ist derzeit der Halm, an dem sich Investoren festklammern - dauert es in der Regel eine ganze Weile, bis es dann tatsächlich zu einem solchen Abschwung kommt.

Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 09.15 Uhr ein leichtes Plus von 0,09 Prozent auf 9'397,49 Punkte auf. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,25 Prozent auf 1'436,46 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,12 Prozent auf 11'158,96 Punkte.

Zu den grössten Gewinnern zählen die Aktien von Julius Bär, Schindler (beide +1,2%) und Logitech (+1,0%). Nachrichten gab es dabei zum Computerzubehörhersteller. Goldman Sachs hat das Kursziel für Logitech angehoben. Der Experte begründet dies mit einer zunehmend positiveren Sicht auf die Bereiche Gaming und Video-Konferenzen.

Mit unterschiedlichen Nachrichten macht der Pharmakonzern Novartis (+0,3%) noch von sich reden. So hat der Konzern einerseits in den USA die Zulassung für sein Mittel Mayzent zur Behandlung von Multipler Sklerose erhalten. Gleichzeitig wirft ein Bericht der Fernsehsendung "Rundschau" aber Fragen über die Praxis des Konzerns bei der Stimmrechts-Auszählung auf.

Als Hemmschuhe für den Gesamtmarkt erweisen sich derweil die anderen beiden Schwergewichte Nestlé (-0,4%) und Roche (-0,3%).

Im breiten Markt stütze bei Barry Callebaut (+2,5%) eine neu ausgesprochene Kaufempfehlung von Goldman Sachs zusammen mit einem erhöhten Kursziel.

hr/kw

(AWP)