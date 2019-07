Aktien Schweiz Eröffnung: Erneut schwach - Kaum Risikobereitschaft vor Fed

Der Schweizer Aktienmarkt fällt zur Wochenmitte im frühen Handel zunächst erneut zurück. Der Markt knüpft damit an die Verluste vom Vortag mit gedrosseltem Tempo an. Nachdem am Dienstag die US-chinesischen Handelsstreitigkeiten einmal mehr die Märkte bestimmt hatten, rückt nun die US-Notenbank ins Rampenlicht.