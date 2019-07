Aktien Schweiz Eröffnung: Erneutes Plus - Swatch nach Zahlen stark

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 09.15 Uhr 0,39 Prozent auf 9'888,57 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) avanciert um 0,41 Prozent auf 1'527,16 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,44 Prozent auf 11'976,27 Zähler. Unter den 30 wichtigsten Aktien stehen bis auf drei alle im Plus.

In Bezug auf Unternehmensnews ist es bei den Blue Chips am Mittwoch relativ ruhig. Einzig die Swatch Group hat - mehr oder weniger überraschend - ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht. Die Umsatzzahlen lagen leicht unter den Erwartungen, der Gewinn - und damit die Marge - hingegen darüber. Ausserdem zeigte sich Swatch positiv im Ausblick.

Die Swatch-Inhaberaktie (+4,9%) legt denn auch zu Handelsbeginn stark zu, nachdem sie bereits am Vortag mit +2,8 Prozent der grösste SMI-Gewinner war. Die verstärkte Kostenkontrolle und der Fokus auf den Graumarkt werden in ersten Analysten-Kommentaren positiv erwähnt. Auch die Papiere von Richemont (+1,3%) können davon profitieren. Der Genfer Swatch-Konkurrent wird am (morgigen) Donnerstag sein Quartalsergebnis präsentieren.

Nachbörslich werden ausserdem noch die Halbjahreszahlen des Bankensoftware-Herstellers Temenos (+0,9%) erwartet. AMS (+0,4%) profitieren leicht von guten Zahlen des Konkurrenten Dialog Semiconductor.

Am Schluss der Tabelle liegen die Bankenwerte UBS (-1,1%) und CS (-0,7%), wobei die Analysten der englischen Barclays Bank das Kursziel für beide Titel etwas gesenkt haben.

Im breiten Markt profitieren Leonteq (+11%) davon, dass Raiffeisen ihre Beteiligung von fast 30 Prozent nun offenbar doch nicht reduzieren will. DKSH (-4,5%) werden von einer Ratingsenkung durch Mainfirst belastet.

uh/ys

(AWP)