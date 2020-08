Aktien Schweiz Eröffnung: Es geht wieder nach oben

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Mittwoch sein Auf und Ab der vergangenen Handelstage fort. Nach dem Sprung in die Höhe vom Montag und den Gewinnmitnahmen vom Dienstag geht es nun wieder nach oben. Die Vorgaben aus New York sind dabei positiv, wobei für einmal der Dow Jones den Tech-Index Nasdaq wieder übertrumpfen konnte. In Marktkreisen wird mangels wichtiger Unternehmensnachrichten derzeit insbesondere das erstmalige Überschreiten der Marke von 2'000 US-Dollar für eine Unze Gold diskutiert.