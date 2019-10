Aktien Schweiz Eröffnung: Etwas fester - Firmenergebnisse im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag im frühen Geschäft etwas fester. Die Anleger konzentrierten sich auf die Aktien der Firmen, die über ihren Geschäftsgang informierten, heisst es am Markt. Es gebe ansonsten wenige Impulse für den Gesamtmarkt. Die US-Notenbank habe wie erwartet die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte auf 1,5 bis 1,75 Prozent gesenkt und eine Zinspause signalisiert. Die jüngsten Entspannungstendenzen in Sachen Handelskonflikte und Brexit würden der Fed nun etwas Luft lassen, um die Wirkung der bisherigen Massnahmen zu bewerten, heisst es in einem Kommentar.