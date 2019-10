Aktien Schweiz Eröffnung: Etwas fester - Hoffnung auf Entspannung im Zollstreit

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft leicht höher. Wieder einmal hoffen die Anleger laut Händlern auf Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China angesichts der am (heutigen) Donnerstag beginnenden Handelsgespräche zwischen den USA und China. Im Verlauf könnte die Euphorie aber wieder abflachen, zu oft seien die Anleger schon enttäuscht worden, sagte ein Händler. Ausserdem präsentiere sich die Gemengelage etwas widersprüchlich: Während Vertreter der chinesischen Seite ein Scheitern nicht ausschliessen, hofften die Investoren trotzdem auf eine Entspannung in dem den Welthandel bremsenden Disput.