Aktien Schweiz Eröffnung: Etwas fester - Schwergewichte stützen SMI

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit etwas festeren Notierungen in den regulären Handel gestartet. Nach einem kaum veränderten Wochenstart werden aber auch am Berichtstag keine grossen Sprünge erwartet. Denn steigende Anleiherenditen hat die Kauflaune die Börsianer zuletzt gedämpft. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen etwa liegt nun bei nahezu 3 Prozent, was Treasurys für Anleger attraktiver macht.