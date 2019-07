Aktien Schweiz Eröffnung: Etwas fester - SMI hat 10'000 Punkte weiter im Blick

Am Schweizer Aktienmarkt geht es auch am Dienstag im frühen Handel erst einmal weiter aufwärts. Allerdings ist das Tempo deutlich reduziert und auch die ersten Unsicherheitsfaktoren kommen wieder zurück an die Oberfläche. Generell fehlen laut Händlern aber neue Impulse, um speziell den SMI nachhaltig über die 10'000er-Marke zu hieven.