Aktien Schweiz Eröffnung: Etwas fester zum Wochenschluss

Positive Vorgaben aus Fernost verhelfen dem Schweizer Aktienmarkt am Freitag im frühen Handel zu höheren Kursen. Damit hielt der Rücksetzer des SMI lediglich zwei Tage an, nachdem der Leitindex in den Wochen zuvor kräftig zugelegt hatte. Eine leichte Stimmungsaufhellung in der chinesischen Industrie ermuntere die Anleger zu Käufen, sagten Händler. "Zum Wochenschluss sind die Anleger ohnehin risikoavers", sagte ein Händler. Das heisse, sie würden ihre Short-Positionen glattstellen.