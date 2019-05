Aktien Schweiz Eröffnung: Etwas leichter - Abwartende Haltung

Am Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte in den ersten Handelsminuten etwas leichter. Die Anleger agieren mangels frischer Impulse abwartend, erklärten Händler. Dies betreffe vor allem den ungelösten Streit um Handelsfragen zwischen den USA und China. Am Vortag hatte es etwas Erleichterung gegeben, weil US-Präsident Donald Trump zeitlich befristete Ausnahmen beim Huawei-Bann einräumt.