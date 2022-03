Aktien Schweiz Eröffnung: Etwas leichter am Verfallstag

Nach seiner zuletzt rasanten Erholung gibt der Schweizer Aktienmarkt zu Wochenschluss etwas nach. Am grossen Verfallstag an den Terminbörsen habe man einen Gang zurückgeschaltet, hiess es im Handel. Der hiesige Börsenplatz vermag damit nicht den Vorgaben aus Übersee zu folgen. Die Hoffnung auf eine starke US-Konjunktur hatte am Donnerstagabend die Wall Street gestützt.