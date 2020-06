Aktien Schweiz Eröffnung: Fed-Prognosen setzen Markt unter Druck

Die Schweizer Börse erlebt am Donnerstag so etwas wie einen Realitätsschock. Auslöser sind die sehr ernüchternden Aussagen der US-Notenbank Fed vom Vorabend, sind sich Händler einig. So sprach Fed-Chef Jerome Powell von einem "langen und unsicheren Weg", der vor der US-Wirtschaft liege. Diese Aussagen stehen im starken Kontrast zu den Hoffnungen auf eine V-förmige Erholung der Wirtschaft.