Aktien Schweiz Eröffnung: Fester auf breiter Front - Swisscom fallen ab

Zur Entschärfung des schwelenden Handelsstreits mit den USA hat China angekündigt, Ende August eine Delegation zu Gesprächen nach Washington zu schicken - dies auf Einladung der US-Seite. Nach den zuletzt mehrheitlich negativen Nachrichten sei dies zumindest wieder einmal ein Lichtblick, heisst es im Handel. Die Credit Suisse geht davon aus, dass die Spannungen zwischen den USA und China weiter zunehmen könnten, erwartet letztlich aber dennoch eine Verhandlungslösung.

Der Swiss Market Index (SMI) seht um 09.15 Uhr 0,39 Prozent höher bei 8'961,07 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,50 Prozent auf 1'463,15 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,40 Prozent auf 10'681,29 Punkte.

Swisscom stehen nach Zahlen im Fokus. Die Aktien geben als einziger Verlierer trotz wohlwollender Kommentare 0,4 Prozent nach. Die Aktien dürften in einem am Berichtstag wieder risikofreudigeren Umfeld von ihrem defensiven Charakter gebremst werden. Denn sowohl beim Umsatz, als auch auf den Stufen EBITDA, EBIT und Reingewinn übertrifft das Unternehmen die jeweiligen Konsensschätzungen. Gar als Lichtblick wird in Marktkreisen die starke Umsatzentwicklung bezeichnet.

An der Spitze bei den Blue Chips stehen derweil Aryzta (+2,6%), mit etwas Abstand gefolgt von Vifor Pharma (+1,9%) und Schindler (+1,6%). Im vorderen Drittel der Aktien sind weiter Finanzwerte wie UBS, Partners Group (je +0,8%) und Julius Bär (+1,1%) zu finden, oder aus dem Industriebereich Sika (+1,0%) und ABB (+0,8%).

Im breiten Markt haben einige Unternehmen Zahlen zum ersten Semester vorgelegt: Von diese fallen insbesondere Comet (+4,7%) mit einer starken Entwicklung auf, während Tecan (+1,5%) bereits moderater und Phoenix Mecano (+0,2%) ganz knapp zulegen. Comet hat zwar einen Rückgang des Gewinns im zweistelligen Prozentbereich verzeichnet, dies aber über eine Gewinnwarnung im Juli bereits vorangekündigt.

Abgestossen werden dagegen Meyer Burger (-2,6%), Bell (-0,4%) und Ascom (-0,4%).

