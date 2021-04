Aktien Schweiz Eröffnung: Fester dank starken Nestlé - CS im freien Fall

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag leicht höher in die Sitzung gestartet. Damit setzt sich die am Mittwoch gestartete Erholung fort und der Leitindex startet einen neuen Angriff auf das Allzeithoch. Die "Buy-the-dip"-Mentalität der Investoren scheine ungebrochen zu sein, hiess es dazu in Marktkreisen. Gestützt wird der Gesamtmarkt allerdings insbesondere von den nach starken Quartalszahlen gesuchten Nestlé, wogen Credit Suisse einmal mehr unter massivem Abgabedruck stehen.