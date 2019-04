Aktien Schweiz Eröffnung: Fester dank starker Alcon-Bewertung

Denn einerseits gilt es die guten Gewinne der vergangenen zwei Wochen zu verdauen und andererseits stehen in der zweiten Wochenhälfte verschiedene wichtige Ereignisse an, in deren Vorfeld sich die Börsianer kaum zu sehr engagieren wollen. Hervorgehoben wird insbesondere der EU-Gipfel im Zusammenhang mit den weiteren Plänen Grossbritanniens hinsichtlich des Brexit vom Mittwoch. Ebenfalls für Morgen ist die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der amerikanischen Notenbank sowie der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank geplant. In Börsenkreisen wird wegen der geballten Ladung an Informationen auch bereits von einem "Super Mittwoch" gesprochen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.20 Uhr um 0,22 Prozent höher bei 9'569,0 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,11 Prozent auf 1'476,12 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,25 Prozent auf 11'422,71 Punkte.

Novartis verlieren durch die Abspaltung von Alcon - für fünf Novartis-Aktien erhielt man 1 Alcon-Aktie - derzeit 9,7 Prozent oder 9,22 Franken. Dies ergäbe einen theoretischen Wert für eine Alcon-Aktie von 46,10 Franken. Da diese aber bei 55 Franken eröffnete und derzeit zu 55,65 Franken gehandelt wird, halten die Aktionäre derzeit insgesamt mehr Wert in ihren Depots, was letztlich auch den SMI stützt. Dies galt im Vorfeld des Spinoffs denn auch als eine der Hauptfragen.

Grösster Verlierer sind nebst Novartis die Aktien von Richemont (-1,6%), welche von der Credit Suisse auf "Underperform" zurückgestuft worden sind. Am Markt werde derzeit der Umfang an benötigten Investitionen in allen Geschäftszweigen - inklusive des Schmuckgeschäfts - unterschätzt, hiess es bei der Bank zur Begründung. Swatch (-0,7%) geben im Sog von Richemont ebenfalls etwas klarer nach.

Sika fallen im Anschluss an die Umsatzangaben zum ersten Quartal um 0,8 Prozent zurück. Die Umsatzentwicklung im zurückliegenden ersten Quartal hat sich lediglich im Rahmen der Erwartungen bewegt und keine - positive - Überraschungen gebracht.

Givaudan halten sich - ebenfalls im Anschluss an den Quartalsumsatz - auf dem Schlussniveau vom Montag.

cf/uh

(AWP)