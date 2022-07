Aktien Schweiz Eröffnung: Fester nach US-Zinserhöhung - Nestlé bremsen

Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft etwas fester. Der Anstieg wird allerdings durch Kurseinbussen des Marktschwergewichts Nestlé etwas gebremst. Die Stimmung ist laut Händlern aber aufgehellt nach der positiven Reaktion der Wall Street auf die US-Zinserhöhung. Das Fed erhöhte am Vorabend die Leitzinsen wie erwartet um 0,75 Prozentpunkte. In der Pressekonferenz habe Fed-Chef Jerome Powell aber eine perspektivische Verlangsamung der geldpolitischen Straffung angekündigt sowie den Übergang zu einer Betrachtung "von Sitzung zu Sitzung", erklärten Analysten die Kursgewinne. Die Finanzmarktakteure hätten dies offenbar als leichte Abschwächung der zuvor restriktiven Wortwahl der US-Notenbank gewertet.