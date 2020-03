Aktien Schweiz Eröffnung: Fester - SMI verliert aber an Schwung

Wegen der Angst, dass wegen der Folgen der Ausbreitung des Coronavirus eine weitweite Rezession unabwendbar sein wird, stehen die Aktienbörsen seit einiger Zeit massiv unter Druck. Die Marktteilnehmer hoffen nun auf umfangreiche Fiskalpakete, mit denen die einzelnen Länder diese Folgen abzufedern versuchen. Ansonsten dürften die Märkte noch lange keinen Boden finden. Nur markige Worte reichten nicht mehr, meinte ein Händler.

Der SMI notiert nach einem Tageshoch bei 8'627 Punkten um 9.25 Uhr noch 1,57 Prozent höher auf 8'356,62 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte umfasst, steigt 0,74 Prozent auf 1'203,04 und der breite SPI um 1,37 Prozent auf 10'167,54 Zähler.

Den stärksten Kursgewinn verbuchen die Pharmawerte Roche (+4,0%) und Novartis (+1,8%). Ebenfalls in der Spitzengruppe stehen mit Givaudan (+2,2%), Swisscom (+2,3%) und Nestlé (+1,7%) weitere defensive Werte.

Die Aktien der Grossbanken UBS (+1,2%) und Credit Suisse (+0,8%) tendieren deutlich unter Tageshoch fester.

Den stärksten Abschlag verbuchen die Aktien von Vifor (-12% auf 101,35 Fr.). Gemäss einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg hat Grossaktionär Remo Stoffel über Goldman Sachs 2 Millionen Aktien zu 96 Franken verkauft. Bei Platzierungen werden die Aktien in der Regel mit einem Abschlag platziert, damit sie genügend Investoren finden. "Im aktuellen Umfeld dürfte der Discount noch etwas grösser gewesen sein als üblich", sagte ein Händler.

Die Aktien von Ams werden um 4,7 Prozent tiefer mit 9,086 Franken gehandelt. Der Titel hat wegen der laufenden Kapitalerhöhung - bereits am Montag startete der Bezugsrechtehandel - am Vortag um 44,9 Prozent auf 9,54 Franken verloren. Im Markt nehmen laut Händlern die Zweifel über die Transaktion zu, da der Aktienkurs unter dem Platzierungspreis der neuen Aktien von 9,20 Franken notiert. Damit entfalle jeglicher Anreiz an der Transkation mitzumachen, heisst es.

Nach Zahlen legen im breiten Markt Tecan über 20 Prozent zu. Hier ist von Spekulationen im Zusammenhang mit Corona-Testgeräten die Rede.

